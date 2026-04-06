نتنياهو يشيد باغتيال رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني ويتوعد بمواصلة الحرب بكامل القوة

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في منشور باللغة العبرية على منصة إكس، اليوم الاثنين، باغتيال رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مجيد خادمي، متوعدا بأن إسرائيل "ستواصل بكامل القوة" تحقيق أهدافها في الحرب.

وأشاد نتنياهو أيضا باغتيال يزدان مير، المعروف بلقب سردار باقري، الذي كان يتولى قيادة الوحدة السرية 840 التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، واصفا إياه بأنه "مسئول عن هجمات استهدفت يهودا وإسرائيليين حول العالم"، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحذر رئيس الوزراء من أن "من يسعى لقتل مواطنينا، ومن يوجه الإرهاب ضد إسرائيل، ومن يبني محور الشر الإيراني – سيكون عرضه للمحاسبة، ونحن نتحرك بقوة وعزم، وسنصل إلى كل من يسعى لإيذائنا"، وفق قوله.

واختتم نتنياهو منشوره بالقول: "سنواصل القتال بكامل القوة، على جميع الجبهات، حتى يتم إزالة التهديد وتتحقق جميع أهداف الحرب".