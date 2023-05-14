إسرائيل تعيد فتح معابر قطاع غزة بعد انتهاء موجة التوتر

فتحت إسرائيل اليوم الأحد، المعبرين الواصلين مع قطاع غزة بعد أن أغلقتهما طوال موجة توتر مع الفصائل الفلسطينية استمرت مدة خمسة أيام.

وأعلنت الهيئة الفلسطينية للمعابر والحدود عن إعادة فتح معبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) المنفذ التجاري لقطاع غزة ومعبر حاجز (بيت حانون/إيرز) المخصص لعبور الأفراد.

وذكرت الهيئة أن كرم أبو سالم سيتم فتحه لتوريد المواد الغذائية والأعلاف والوقود إلى قطاع غزة فيما سيعمل الحاجز الأخر لعبور الأفراد من كافة الفئات.

في المقابل، أعلنت إسرائيل عن رفع متدرج لحالة الطوارئ في منطقة الجنوب ومستوطنات "غلاف غزة".

وعاد الهدوء التام إلى قطاع غزة ومحيطه عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ بداية من الساعة العاشرة من مساء أمس السبت.

وأشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجهود مصر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء "العدوان" على قطاع غزة.

واعتبر عباس، في بيان، أن "الدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، يعكس متانة وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه الشخصي بالقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا".

كما أشادت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، بجهود مصر وقطر والأمم المتحدة للتوصل ورعاية وقف إطلاق النار، ووجهت الشكر لهم.

واستشهد 33 فلسطينيا وأصيب 190 آخرون جراء هجمات إسرائيل خلال موجة التوتر بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

وشنت إسرائيل أربع حروب على قطاع غزة في الفترة من 2008 إلى 2021 فضلا عن عدد كبير من جولات التوتر ما خلف عشرات آلاف القتلى الفلسطينيين ودمار هائل في المنازل والبنى التحتية.