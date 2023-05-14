السجن 5 سنوات لأحد المتهمين بقتل جارهم في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 13299 جنايات مركز شرطة منيا القمح لسنة 2022، بمعاقبة المتهم السابع في القضية بالسجن لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه و6 آخرين سبق محاكمتهم في قتل جارهم بسبب الثأر بمركز منيا القمح.



كانت النيابة العامة أحالت المتهم محمد ع ال ال، 25 سنة، طالب، مقيم في قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه و6 آخرين سبق محاكمتهم بأنهم في يوم 10 مايو الماضي، قد قتلوا المجني عليه تامر محروس إبراهيم إبراهيم، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لما بينهم من ثأر.



وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على جريمتهم وتربص بالمجني عليه المتهمان الخامس والسابع وما أن أبصرا مرور المجني عليه بالقرية يوم العيد حتى أبلغوا باقي المتهمين فقاموا بتعقب خط سيره وما أن ظفروا به حتى إنهال عليه المتهمون من الأول حتى الخامس طعنًا وضربًا باستخدام ما بحيازتهم من أسلحة بيضاء وأدوات آنفة البيان، فأحدثوا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبين في التحقيقات.