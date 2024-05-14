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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية تركيا: الاحتلال مستمر يوميا في سرقة أراضي الفلسطينيين باسم المستوطنين

أنقرة - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 3:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 3:12 م

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن قتل إسرائيل آلاف الأبرياء الفلسطينيين بشكل ممنهج وتهجيرها الملايين "فعل من أفعال الإبادة الجماعية".

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن فيدان قوله اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالنبرج، في العاصمة أنقرة: "كما هو خطأ قتل اليهود الأبرياء بمعسكرات الاعتقال، فهو خطأ أيضا قتل الأطفال الفلسطينيين الأبرياء بقصفهم وهم في أسرتهم اليوم".

وذكر أن "الاحتلال مستمر يوميا في سرقة أراضي الفلسطينيين باسم المستوطنين، وأن المجتمع الدولي لم يفعل شيئا لوقف ذلك".

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