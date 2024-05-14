محافظ بورسعيد يستقبل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ لبحث سبل التعاون

عادل الغضبان يستعرض إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في مختلف المجالات ويوجه الشكر للرئيس السيسي على جعلها قاطرة التنمية

محافظ بورسعيد: تنفيذ أكثر من 44 ألف وحدة سكنية خلال 8 أعوام ما بين بديل عشوائيات وإزالات وإسكان اجتماعي وتعاوني

محافظ بورسعيد يشدد على أهمية الوعي بإنجازات الدولة التي تعكسها الأرقام والإحصائيات والتصدي للشائعات.

رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ يؤكد: نفخر بما شهدته محافظة بورسعيد من نهضة وتنمية على كافة الأصعدة.

الزيارة تأتي في إطار خطة اللجنة لتعظيم الاستفادة من مقومات بعض المناطق منها (بورسعيد الجديدة وميناء غرب وشرق بورسعيد)

اللواء خالد سعيد يستعرض عدداً من قرارات لجنة "الإسكان والإدارة المحلية" مؤخراً وعلى رأسها قانون التصالح الجديد.

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد سعيد، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، في إطار زيارة اللجنة لمحافظة بورسعيد لبحث ومناقشة سبل التعاون في عدد من خطط التنمية بين المحافظة واللجنة، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، والنائب الأستاذ عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والنائب الأستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب، وعدد من الأجهزة المختصة.



في بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بزيارة اللجنة لمحافظة بورسعيد، مثمناً الجهد الكبير الذي تبذله لجنة الإسكان والإدارة المحلية في جميع المحافظات، مشيداً بالتعاون المثمر والمستمر بين اللجنة والمحافظة، حيث شهد اللقاء عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان "شركاء النجاح" يبرز إنجازات الدولة على أرض بورسعيد في جميع المجالات، ونتائج التنمية على أرض الواقع.



واستعرض محافظ بورسعيد عرضاً تقديمياً بالأرقام والإحصائيات يوضح حجم ما شهدته محافظة بورسعيد من مشروعات في قطاع الإسكان، مؤكداً أن بورسعيد حصلت على نصيب كبير من مشروعات الإسكان تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، لافتاً أنه تم تنفيذ أكثر من 44 ألف وحدة سكنية ببورسعيد خلال ثمانية أعوام ما بين بديل عشوائيات وإزالات وإسكان اجتماعي وتعاوني، وهو معدل لم تشهده المحافظة من قبل في قطاع الإسكان، كما استعرض المحافظ الخطة الاستثمارية لمحافظة بورسعيد، وبياناً بإجمالي المنصرف للمشروعات المنفذة طبقاً لمصادر التمويل من عام 2014 حتى عام 2023.



وأكد اللواء عادل الغضبان، خلال كلمته، أننا نواجه حالياً معركة وعي، والتي تعد من أهم التحديات في الوقت الراهن، وهو ما يتطلب تنمية الوعي لدى جميع قطاعات المجتمع لدعم جهود الدولة المصرية واستكمال خطة التنمية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب مجهوداً كبيراً للتوعية بما تشهده الدولة من تنمية وإعمار.



ووجه محافظ بورسعيد الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، وقال المحافظ خلال اللقاء إن العالم أجمع يشيد بالإعجاز الذي حققته الدولة المصرية في كافة المجالات، منوهاً بأن البنية التحتية والإسكان والمدن الجديدة كانت على رأس أولويات الدولة المصرية، وبورسعيد كان لها النصيب الأكبر من هذه الإنجازات.



واستعرض اللواء عادل الغضبان مشروعات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال الأعوام الماضية في مختلف المجالات، كما تناول خريطة المشروعات التنموية والخدمية التي استهدفتها الدولة المصرية في بورسعيد وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر.



وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد شهدت عدداً كبيراً من الوحدات السكنية على مدار الثماني سنوات السابقة، سواء مشروعات إسكان اجتماعي للشباب أو مشروعات بديل العشوائيات أو إسكان اجتماعي وتعاوني، وأصبحت المحافظة الأولى الخالية من العشوائيات، ولفت إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات الإسكان على أعلى مستوى لتليق بالمواطن البورسعيدي. كما تبادل المحافظ الحديث مع اللجنة عن التغيير الجذري الذي شهدته بورسعيد مؤخراً في كافة المجالات بعد أن أصبحت قاطرة التنمية لمصر بأكملها.



ومن جانبه، تقدم اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، بالشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال والتعاون المثمر، كما توجه بالشكر للسادة نواب بورسعيد على جهودهم الملموسة في العديد من الملفات لخدمة المواطنين.



وأعرب خلال كلمته عن فخره بما لمسه على أرض بورسعيد من تنمية ونهضة مسبوقة، متناولاً الحديث عن جهود الدولة ببورسعيد مؤخراً تأكيداً لما قاله محافظ بورسعيد خلال حديثه حول المشروعات الضخمة التي جرت ببورسعيد في وقت قياسي.



وتطرق رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ إلى أهم القرارات التي أصدرتها اللجنة مؤخراً، وعلى رأسها قانون التصالح الجديد وتأثيراته التي تأتي في مصلحة المواطن في المقام الأول، كما أشار خلال حديثه إلى أن زيارة محافظة بورسعيد تهدف للتعرف على إنجازات الدولة المصرية على أرض الواقع، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز كان نتيجة جهود كبيرة وعمل دؤوب على مدار الساعة، قائلاً: "هناك اختلاف كبير بين ما تشهده الدولة حالياً وبين الدولة خلال عام 2014".



وتطرق أيضاً خلال حديثه إلى جهود اللجنة في خطة تطوير منظومة النقل النهري والبري وما شهدته المحافظات المصرية في هذا القطاع، لافتاً إلى أن الزيارة تشمل أيضاً زيارة ميناء غرب وشرق بورسعيد وزيارة مدينة بورسعيد الجديدة لتعظيم الاستفادة من مقومات هذه المناطق، وبحث خطة التطوير بها بما يتماشى مع التنمية التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة.



من جانبهم، وجه وفد لجنة "الإسكان والإدارة المحلية" بمجلس الشيوخ بخالص الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، كما أكدوا على فخرهم بما لمسوه من تنمية وتطور حضاري غير مسبوق على أرض بورسعيد منذ وصولهم للمحافظة، وأشاروا إلى أن بورسعيد أصبحت تشهد خلال الفترة الحالية رواجاً سياحياً كبيراً نتيجة المشروعات القومية والسياحية والخدمية التي شهدتها المحافظة مؤخراً.