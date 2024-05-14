ارتفاع أسعار الجملة في أمريكا بأكثر من التوقعات

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ارتفعت أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات رغم أن أسعار فئات السلع الرئيسية التي تستخدم في قياس معدل تضخم أسعار المستهلك لم تسجل ارتفاعا كبيرا.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار الجملة للطلب النهائي ارتفع بنسبة 5ر0% شهريا، خلال أبريل الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات بشكل أساسي، بعد تراجعه بنسبة 1ر0% خلال مارس الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار الجملة سجلت خلال الشهر الماضي ارتفاعا سنويا بنسبة 2ر2% وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ أبريل من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغ معدل تضخم أسعار الجملة الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة 5ر0% شهريا و4ر2% سنويا.