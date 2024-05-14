حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام الاتحاد في ديربي الإسكندرية

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

يتواجد سموحة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الرابع ولديه 35 نقطة.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: عبدالرحمن عامر - جاستين آرثر - مصطفى ميدو - طارق علاء.

خط الوسط: عمرو قلاوة - دكو دودو - محمد كناريا - أبو بكر ليادي.

خط الهجوم: حسام حسن - مصطفى البدري.

وعلى دكة البدلاء:

محمد أشرف - محمد المغربي - جونيور أجايي - فادي فريد - حمدي علاء - الحبيب أحمد - محمد عصام - مكرونة - لحسن دهدوه.