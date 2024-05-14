الوكالة الدولية للطاقة تعقد اليوم في باريس قمة بشأن الطهي النظيف في أفريقيا

تعقد الوكالة الدولية للطاقة قمة في باريس اليوم الثلاثاء من أجل الطهي النظيف في أفريقيا، حيث سوف تعرض دراستها السنوية بشأن هذه القضية .

وتشارك أكثر من 20 دولة أفريقية في القمة.

ووفقا للوكالة، فإنه ما يزال سكان نحو أربع من بين كل خمس دول أفريقية يطهون وجباتهم فوق نيران مكشوفة ومواقد تقليدية، باستخدام الخشب و الفحم وروث الحيوانات وأنواع الوقود الملوثة الأخرى.

ويؤثر هذا الأمر على الصحة والمساواة بين الجنسين والبيئة.

ووفقا لدراسة الوكالة، فإن استنشاق الدخان الناجم عن الطهي يعد ثاني سبب رئيسي للوفاة المبكرة بين النساء والأطفال في القارة.

كما أن الأفراد يفقدون فرص الحصول على التعليم والعمل بسبب الوقت الذي يقضونه في جمع الوقود. ويشار إلى أن جمع الوقود على أساس يومي يعرض النساء لمخاطر العنف والاعتداء.

وأشارت الوكالة إلى أن أساليب الطهي البسيطة التي تستخدم الخشب والفحم غالبا ما تساهم في التصحر.

وأوضحت الوكالة أن الحل الأفضل من أجل الطهي النظيف هو استخدام الوقود المسال، وبعد ذلك المواقد الكهربائية والأجهزة مثل الأوعية الكهربائية لطهي الأرز.

ويأمل بنك التنمية الأفريقي والوكالة الدولية للطاقة في جمع الأموال لزيادة الاستثمار في المواقد النظيفة والمعدات والبنية التحتية من المبلغ الحالي وهو نحو 3ر2 مليار يورو (48ر2 مليار دولار) إلى 4ر7 مليار يورو خلال هذا العقد.