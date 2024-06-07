أشاد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بأداء اللاعبين بعد الفوز الصعب على بوركينا فاسو بنتيجة 1/2 مساء الخميس في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "مبروك للجميع، كنا بحاجة للفوز، فالتصفيات صعبة ولا يوجد فريق سهل".

وأضاف "المباراة كانت سهلة في البداية بعدما سجلنا هدفين، واللاعبون بذلوا جهدا كبيرا ونفذوا التعليمات حرفيا في الشوط الأول لدرجة أن البعض تخيل أن بوركينا فاسو فريق سهل".

واستدرك المدير الفني لمنتخب مصر "لكن بوركينا فريق قوي، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف والحكم تغاضى عن ركلة جزاء لنا".

وتابع "لقد تراجع الأداء في الشوط الثاني ربما لعامل الإجهاد أو نتيجة الرطوبة العالية، وأنا مشفق على اللاعبين، لكنني حذرتهم بين الشوطين من تراجع المستوى، وفي الشوط الثاني حدث ما توقعته، والمباراة كادت أن تهرب منا".

وأشار حسام حسن "لقد تدخل الجهاز الفني بتبديلات للسيطرة على وسط الملعب بعدما تفوق منتخب بوركينا فاسو علينا في ثلث الشوط الثاني، والتبديلات كان لها تأثير وغيرنا طريقة اللعب حتى لا تهرب المباراة".

وأوضح "أنا مقتنع بالخطة التي بدأت بها المباراة 3-5-2، فهي تخدم محمد صلاح لأنها تمنحه حرية ومساحة للضغط على دفاع بوركينا فاسو لأننا إذا لعبنا بطريقة 4-3-3 سيكون صلاح ملزما بالعودة للوراء لمساندة الظهير، وستكون هذه الخطة أيضا عبئا على خطي الوسط والظهيرين".

وواصل حسام حسن "هذه الخطة لا تعطي الفرصة للمنافس لتشديد الرقابة على صلاح وأفضل من توظيفه في مركز واحد خلال فترات سابقة، وأحيي صلاح على دوره الدفاعي مع مصطفى محمد".

واستطرد "لاستبدال لاعبين مثل صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه، لابد أولا أن تستغل قدراتهم حتى آخر لحظة لأن المنافس يخشاهم، وأثق في جميع خياراتي بدليل أن دفعت بوجهين جديدين مثل أحمد أمين أوفا وإبراهيم عادل في توقيت صعب".

وانتقل المدير الفني لمنتخب مصر للإشادة بحراسة المرمى، قائلا "لقد تحدثت مع مصطفى شوبير وقلت له أنت المستقبل".

وقال حسام حسن إن محمد الشناوي لا يتحمل مسؤولية هدف بوركينا فاسو، قائلا "أشكر الشناوي، لقد حاول في كرة الهدف كما أنقذ انفرادا في الدقائق الأخيرة كان كفيلا أن يضيع مشوارنا في التصفيات".