صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 36 ألفا و801 شهيد

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ246 على قطاع غزة.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 70 شهيدًا و150 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفًا و801 شهيد، و83 ألفًا و680 إصابة.

وذكرت أن «قوات الاحتلال المتوغلة في المحافظة الوسطى ترتكب في هذه الأثناء مجزرة بحق المواطنين في مخيم النصيرات، ويصل على إثرها لمستشفى شهداء الأقصى العديد من الشهداء والإصابات».

وفي وقت سابق، قالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، إن «عشرات المصابين يفترشون الأرض، وتحاول الطواقم الطبية إنقاذهم بما يتوفر لديها من إمكانيات طبية بسيطة».

وأشارت إلى أن «مستشفى شهداء الأقصى يواجه نقصًا حادًا في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود، بالإضافة إلى توقف المولد الكهربائي الرئيسي».