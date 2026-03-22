ارتفاع شهداء عدوان إسرائيل على لبنان إلى 1029 شخصا و2786 جريحا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الجاري بلغت 1029 شهيدا و2786 جريحا.

ولم يتضمن بيان الصحة اللبنانية تفصيلا لعدد الأطفال والنساء بين الضحايا، رغم أن حصيلة سابقة صادرة السبت أظهرت استشهاد 118 طفلا و79 امرأة، إضافة إلى إصابة 370 طفلا و419 امرأة.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس الجاري، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي عدوانا متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 مارس، هاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024، واغتيال خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.



