نقابة الصحفيين تنظم عددا من الفعاليات بمناسبة يوم الصحفي

تقيم نقابة الصحفيين، عددًا من الفعاليات التي تناقش أوضاع الصحفيين، في إطار إحيائها للذكرى 29 ليوم الصحفي، يوم 10 يونيو الجاري، وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العمومية التاريخية للنقابة عام 1995 ليكون عيدا سنويا لحرية الصحافة، ويواكب ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد القانون رقم (93) لسنة 1995، المعروف بـ"قانون اغتيال الصحافة" في مواجهة امتدت لأكثر من عام.

وأوضحت النقابة، أن فعاليات يوم الأحد 9 يونيو، تتضمن تنظيم مائدة مستديرة حول "لائحة أجور الصحفيين ومصادر التمويل"، الساعة الثالثة بالقاعة المستديرة بالدور الثالث.

يشارك في الجلسة خبراء من الصحفيين والصحفيات بينهم: عبد الفتاح الجبالي، جلاء جاب الله، غالي محمد، سلمى حسين، محمد نجم، وخليل رشاد ومحمد خراجة أمين صندوق النقابة وعددا من أعضاء مجلس النقابة ويدير النقاش خالد البلشي نقيب الصحفيين.

وتقام المائدة على هامش الاعداد للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.

وتتضمن فعاليات يوم الاثنين 10 يونيو عقد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حلقة نقاشية ومؤتمراً لأسر الزملاء المحبوسين يوم الاثنين 10 يونيو، في إطار الاحتفالات بيوم الصحفي.

يعقد المؤتمر بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) في تمام الساعة ١ ظهرا، وتستضيف اللجنة خلاله أسر كل الزملاء المحبوسين لاستعراض أوضاع الزملاء المقيدة حريتهم وكل مطالبهم.

كما تستعرض اللجنة جهود النقابة والإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن على مدار أكثر من عام بخصوص ٢٠ صحفيا نقابيا وغير نقابي مقيدة حريتهم، والتي تتعلق بمطالبات الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا، والعفو عن المحكومين، وطلبات زيارتهم في محبسهم، وتعلن عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص ملف الصحفيين المحبوسين.

وتقيم لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس النقابة يوم طبي، ضمن مشروع العيادات الخارجية بالنقابة خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة 8 أطباء في التخصصات الطبية المختلفة.

ويقام اليوم الطبي بالتعاون مع مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر، حيث تستضيف النقابة 4 استشاريين من أطباء المسشفى في العيادات الخارجية في تخصصات مختلفة، وهي؛ المخ والأعصاب، والأمراض الصدرية، والقلب والأوعية الدموية، والباطنة العامة والغدد الصماء والسكر.

كما تستضيف النقابة ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينين الساعة الرابعة عصرا في لقاء مغلق لمناقشة أوضاع الصحفيين الفلسطينين في مصر، ووضع الخطوط العامة، لبروتوكول تعاون مشترك لمساعدة الصحفيين الفلسطينين العائدين من غزة، يتم توقيعه خلال الأسبوع المقبل.

أما يوم الثلاثاء 11 يونيو فتضمن لقاء مفتوح في الثالثة عصرًا بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، مع أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والجمعيات العمومية المنتخبين، لتنسيق الجهود حول مشاكل الزملاء الصحفيين بالمؤسسات القومية، وسبل التعاون بينهم وبين النقابة لحل مشاكل الزملاء.

وبحسب النقابة: "يتم خلال اللقاء الاحتفاء بالاعضاء الجدد في مجالس الادارات والجمعيات العمومية الذين تم انتخابهم خلال الانتخابات الاخيرة بالمؤسسات الصحفية".

ويأتي اللقاء بدعوة من نقيب الصحفيين ومجلس النقابة على هامش التنسيق للإعداد للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.



ومن المقرر أيضا أن يوقع خالد البلشي نقيب الصحفيين بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، في مجالات التدريب ودعم الأنشطة المختلفة، وسبل التعاون المشترك.

وذكرت النقابة في بيانها: "تنتهز نقابة الصحفيين مناسبة الاحتفال بيوم الصحفى لتعيد التأكيد على مطالبها، التى طالما قدمتها بالإفراج عن كل الصحفيين وأصحاب الرأى المحبوسين".

وقال خالد البلشى، نقيب الصحفيين، إننا نأمل مع احتفال الصحفيين المصريين بيوم الصحفى المصرى، الذى يوافق ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد القانون رقم (93) لسنة 1995، المعروف بـ"قانون اغتيال الصحافة" فى مواجهة امتدت لأكثر من عام، أن يتم إغلاق ملف حبس الصحفيين المؤلم.

وتابع البلشى: "فى ذكرى يوم الصحفى، هذا التاريخ المجيد ومع الإعداد للمؤتمر العام السادس للنقابة، تجدد نقابة الصحفيين مطالبها بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأى، والعمل على إغلاق هذا الملف المؤلم".

وتوجهت نقابة الصحفيين مجلسًا ونقيبًا بالتهنئة لجميع الصحفيين المصريين بمناسبة ذكرى يوم الصحفى.