شعبة الذهب: المعدن الأصفر سيسجل أرقامًا قياسية مع خفض الفيدرالي سعر الفائدة

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن السوق العالمي يشهد ارتفاعات في أسعار البورصة العالمية للذهب، مشيرًا إلى أن ارتفاع السعر العالمي إلى 2375 دولارًا للأوقية، مقارنة بـ 2320 دولارًا؛ انعكس على ارتفاعات السوق المحلي.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كل الزوايا» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن الزيادات الحالية كانت متوقعة، لا سيما وأن التوقعات كانت تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تخفيض الفائدة على الدولار ابتداءً من مارس، موضحا أن تأجيل القرار أحدث استقرارًا في سعر الذهب طيلة الفترة الماضية.

وأضاف أن الارتفاعات الحالية ناجمة عن توجه المستثمرين إلى شراء الذهب كوعاء بديل عن الدولار، مع التوجه نحو خفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر سبتمبر المقبل.

وتوقع أن يسجل الذهب أرقامًا قياسية جديدة مع استمرار تخفيض الفائدة على الدولار، ناصحا المواطنين بالاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن ومخزون قيمة واستثمار طويل المدى، لا سيما وأن سعره سيرتفع بالتأكيد في غضون عام أو عامين.