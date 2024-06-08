وزير الزراعة: مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك

بحث السيد القصير وزير الزراعة، مع موسى دراميه وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الاستزراع السمكي، بحضور اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والسفير عمر جبريل سفير جامبيا في القاهرة.

وأكد القصير، خلال اللقاء، استعداد مصر بتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون المشترك لدولة جامبيا، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل أشكال الدعم للأشقاء من قارة أفريقيا.

وأشار القصير، إلى الطفرة التي حققتها مصر مؤخرا في مجال الثروة السمكية وتنميتها ومجال الاستزراع السمكي، حيث اقتربت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، بالإضافة إلى تصدير الفائض عن السوق المحلى من بعض أنواع الأسماك التى تتميز مصر في إنتاجها.

وأضاف أن مصر تحتل المركز الأول في الاستزراع السمكي على مستوى قارة افريقيا والسادس عالميا في هذا المجال كما انها تحتل مرتبة متقدمة في انتاج أسماك البلطي، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة في مجال الثروة السمكية أطلاقها الرئيس السيسي والتي بدورها حققت طفرة كبيرة في الإنتاج.

وأكد الوزير إمكانيات التعاون المشترك في مجالات التدريب ونقل الخبرات، وتدريب المبعوثين من دولة جامبيا على الاستزراع السمكي، وتكنولوجيات هذا المجال، وتربية الأسماك، وإنشاء المفرخات السمكية، والصحة السمكية، موجها بإعداد مذكرة للتفاهم يتم فيها تحديد مجالات التعاون المقترحة بين البلدين للبدء فورا في تنفيذها.

ومن جهته، أشاد وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا، بالتعاون المصري، وتقديم كل سبل الدعم لبلده، لافتا إلى أن دولة جامبيا تسعى لزيادة وتنمية مواردها في مجال الثروة السمكية.

وأشار إلى رغبته في تكثيف التعاون في مجال الأقفاص السمكية البحرية، فضلا عن مجال التدريب، وخاصة إيفاد الخبراء المصريين إلى دولة جامبيا، لنقل الخبرات المصرية المتطورة.

من ناحيته أكد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، استعداد الجهاز لتقديم كل الدعم للأشقاء في دولة جامبيا وتدريبهم على الاستزراع السمكي سواء من خلال ارسال خبراء مصريين في هذه المجالات الى دولة جامبيا لتدريب العاملين أو استقبال مبعوثين من هناك لتدريبهم في مصر.

وأشار إلى إمكانية دعم جامبيا بذريعة بعض أنواع الأسماك المصرية، وكذلك تقديم الخبرة في مجال الأقفاص البحرية.