الرئيس السيسي: نتطلع لتعزيز العلاقة مع أذربيجان في مختلف المجالات

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته باستقبال نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، والوفد المرافق له، بقصر الاتحادية على هامش الزيارة المهمة التي يجريها علييف إلى القاهرة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني، اليوم السبت، أن الزيارة المهمة تعكس اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية في الفترة المقبلة، استنادًا للروابط التاريخية الممتدة بينهما.

وتقدم بالتهنئة إلى رئيس أذربيجان على انتخابه رئيسًا لولاية جديدة، وكذلك استضافة بلاده لقمة تغير المناخ «COP29».

وأشار إلى أن «المباحثات الثنائية مع نظيره الأذربيجاني تؤكد تطلع الجانبين لاستمرار العمل على تعزيز العلاقة الثنائية في مختلف المجالات، والتنسيق الثنائي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية».

وأكد حرص الجانبين على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في مجالات النقل وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والغاز.

ولفت إلى أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين، وعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في أقرب وقت، وتنظيم منتدى الأعمال المشترك بما يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو مزيد من التعاون في الفترة المقبلة.