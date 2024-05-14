متحدث مركز الاتصال الوطني بالبحرين: نسعى إلى توحيد آراء العرب لحل أزمة غزة

قال المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني بالبحرين محمد العباسي، إن المملكة أطلقت استعدادات ضخمة منذ فترة لاستضافة القمة العربية في نسختها الـ33، بداية من زيارات الملك لرؤساء الدول، وكذلك ولي العهد ووزير الخارجية.

وأضاف العباسي، في تصريحات لمراسل «سبوتنيك»، على هامش أعمال القمة العربية بالبحرين، اليوم الثلاثاء، أن «أهمية القمة تنبع من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة والدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية، وفي ظل وجود آراء كثيرة ومختلفة من هذه الدول وتعبر عنها بشكل مستمر».

ولفت إلى أن «القمة تسعى إلى توحيد الآراء والاتفاق على نقاط بعينها في القضايا المهمة»، مضيفًا: «أبرز الملفات على طاولة زعماء العرب في قمة البحرين ملف فلسطين، وما يحدث للشعب في قطاع غزة، وغيرها من الملفات المهمة المطروحة للنظر فيها، والخروج بحلول جذرية».

وشدد على أن القمة تسعى لتوحيد الآراء لرفع معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حتى يتمكن الجميع من حل هذه الأزمة بشكل عاجل وسريع، لافتا إلى أن مصير الدول العربية واحد، وأن هذه القمم توحد كلمة العرب.

وترأس سامح شكري، وزير الخارجية، وفد مصر بالجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك في مستهل زيارته للمنامة للإعداد للدورة 33 للقمة العربية.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الجلسة الافتتاحية تشهد تشاورًا وتنسيقًا حيال مختلف القضايا العربية، وفي القلب منها القضية الفلسطينية وسبل وقف الحرب في غزة.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع عدداً من البنود ومشاريع القرارات؛ تمهيداً لرفعها إلى القادة العرب خلال فعاليات القمة، والتي تشمل تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان والصومال ولبنان وجزر القمر واليمن، بالإضافة إلى صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

كما تتصدر القضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة سلم أولويات المناقشات التي سيعقدها المجلس الوزاري ومن بعده القمة العربية، وذلك في خضم الأزمة المستعرة التي يشهدها قطاع غزة.