 رئيس قسم الزلازل بمعهد الفلك: زلزال بقوة 6.2 ريختر جنوب كريت تتأثر به القاهرة - بوابة الشروق
الأربعاء 14 مايو 2025 3:33 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

رئيس قسم الزلازل بمعهد الفلك: زلزال بقوة 6.2 ريختر جنوب كريت تتأثر به القاهرة

عمر فارس
نشر في: الأربعاء 14 مايو 2025 - 2:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 مايو 2025 - 2:16 ص

أكد الدكتور شريف هادي رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكية وجود زلزال جنوب كريت بقوة ٦.٢ ريختر يؤثر على مصر وربما يكون له توابع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك