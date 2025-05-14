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أكد الدكتور شريف هادي رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكية وجود زلزال جنوب كريت بقوة ٦.٢ ريختر يؤثر على مصر وربما يكون له توابع.