خالد أبو بكر: قانون تنظيم الفتوى يمنع الفوضى التي قد تضر بالرأي العام

زيارة ترامب للمملكة.. عمرو أديب: السعودية الدولة المحورية التي يجب أن تتحدث معها قبل التحرك في منطقتنا المعقدة