ألكاراز: خطة ثلاثية قادتني لعبور عقبة جاك درابر

اعتبر الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثالث عالميا، بعد فوزه اليوم الأربعاء على الإنجليزي جاك درابر وتأهله إلى نصف نهائي بطولة روما للتنس للأساتذة، أن هذا الانتصار يمنحه قدرا "كبيرا من الثقة".

وجاء ذلك أثناء مؤتمر صحفي عقب المباراة تحدث خلاله كارلوس باللغة الإيطالية.

وقال ألكاراز: "أنا سعيد للغاية بمباراة اليوم. لا أتقن التحدث بالإيطالية، أتمنى أن اتحدث بشكل أفضل المرة المقبلة"، وسط عاصفة من التصفيق، قبل أن ينتقل اللاعب الإسباني للتكلم باللغة الإنجليزية كما هو معتاد.

وأضاف "اللعب في روما ممتع، سعيد للغاية بالمستوى والأداء. عانيت كثيرا في المرة الأخيرة حينما لعبت أمامه"، في إشارة إلى منافسه الإنجليزي.

وتابع "الأهم كان عدم التفكير في النتيجة، ولا ما إذا كنت متقدما أم متأخرا. حاولت فقط فعل أمور تسعدني، اللعب بشكل هجومي، واعتقد أن هذا ما صنع الفارق".

وبدا ألكاراز في حالة بدنية طيبة بعد أن لعب أمس الثلاثاء أمام الروسي كارين خاشانوف لمدة ساعتين ونصف.

وأكد الإسباني "لعبت بوتيرة رائعة طوال المباراة. لم أسمح له بالسيطرة أو تبادل الكرات لفترات طويلة. راض جدا عما قدمته خلال اللقاء. هذه المباراة تمنحني قدرا كبيرا من الثقة".

وينتظر ألكاراز معرفة هوية منافسه في دور نصف النهائي وسيكون الفائز من لقاء الإيطالي لورنزو موسيتي والألماني ألكسندر زفيريف حامل اللقب.