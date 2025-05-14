انخفاض غير مسبوق في وفيات المخدرات بأمريكا بنسبة 27%

شهدت الولايات المتحدة تراجع حالات الوفيات الناجمة عن تناول جرعات زائدة من المخدرات بواقع 30 ألف حالة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض في عام واحد يتم تسجيله على الإطلاق.

وأفادت بيانات مؤقتة صادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، بأن ما يقدر بنحو 80 ألف شخص توفوا جراء تناول جرعات زائدة من المخدرات العام الماضي، ما يشكل انخفاضا بنسبة 27% عن عام 2023 عندما تم تسجيل 110 آلاف حالة وفاة.

وكانت مراكز مكافحة الأمراض تجمع البيانات القابلة للمقارنة منذ 45 عاما.

وكان أكبر انخفاض في عام واحد قد بلغ 4% في عام 2018، وفقا للمركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع للمراكز.

ويقول الخبراء إن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم أسباب هذا التراجع، لكنهم يذكرون عدة عوامل محتملة، ومن بينها: زيادة توافر عقار نالوكسون الذي يقضى على مفعول الجرعة الزائدة والتوسع في علاج الإدمان والتغييرات في كيفية استخدام المخدرات والتأثير المتزايد لإنفاق مليارات الدولارات في أموال تسوية الدعاوى القضائية الخاصة بالمخدرات.