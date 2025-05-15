 زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لأي شكل من أشكال المفاوضات قبل محادثات تركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لأي شكل من أشكال المفاوضات قبل محادثات تركيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 مايو 2025 - 11:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 مايو 2025 - 11:52 م

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداد بلاده لأي شكل من أشكال المفاوضات قبل المحادثات المرتقبة في تركيا بين روسيا وأوكرانيا.

وقال في كلمته عبر الفيديو مساء اليوم الأربعاء "أوكرانيا مستعدة لأي شكل من أشكال المفاوضات ونحن لا نخاف من الاجتماعات غدا في تركيا".

وقد طالب زيلينسكي كثيرا بأن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه في المفاوضات، لأنه وحده في روسيا لديه السلطة بشأن الحرب والسلام.

ودعا رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك إلى فرض عقوبات على روسيا إذا لم يسافر بوتين إلى تركيا.

وأعلن الكرملين مساء اليوم الأربعاء عدم مشاركة بوتين فى مفاوضات سلام أوكرانيا فى اسطنبول.


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