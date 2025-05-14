تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الياباني خلال تدريب في وسط اليابان

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الياباني، بعد وقت قصير من إقلاعها في رحلة تدريبية في وسط اليابان.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن طائرة التدريب من طراز تي-4 التابعة لسلاح الجو الياباني قد أقلعت من قاعدة كوماكي الجوية.

وقال مسؤولون إن اثنين من أفراد طاقم الطائرة في عداد المفقودين جراء تحطمها بعد إقلاعها من قاعدة كوماكي الجوية في مقاطعة آيتشي بوسط اليابان.

وقال سلاح الجو إن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد دقيقتين من إقلاعها. وقال مسؤولون إن السلطات تبحث عن الطائرة المفقودة وطاقمها في منطقة قريبة من خزان مياه يعرف باسم بركة إيروكا.

ويقع الخزان في مدينة إينوياما على بعد حوالي 10 كيلومترات (6 أميال) شمال شرق القاعدة الجوية.

وصرح وزير الدفاع، الجنرال ناكاتاني، للصحفيين في وقت لاحق اليوم الأربعاء بأنه تم العثور على أجزاء من الطائرة في موقع التحطم.

وأضاف ناكاتاني أن المسؤولين يستعدون أيضًا لجمع الوقود الذي يبدو أنه تسرب من الطائرة ولا يزال طافيا فوق سطح مياه الخزان.

وصرح هيرواكي أوشيكورا، رئيس أركان القوات الجوية، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، بأن الجيش علق مؤقتا طيران ما يقرب من 200 طائرة من طراز تي - 4 حتى يتم تحديد سبب الحادث وإجراء الفحوصات بشأن السلامة والتدريب.

وذكرت قناة" إن إتش كيه" التلفزيونية أن الطائرة التي يعتقد أنها كانت تقل اثنين من أفراد الطاقم قد اختفت من على شاشة الرادار أثناء تحليقها فوق مدينة إينوياما، ووردت تقارير عن سقوط ما يبدو أنها طائرة في بركة.