كأس الأمم الإفريقية 2019: القيمة المالية للمنتخبات وأسعار أغلى اللاعبين

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو بمشاركة 24 فريقا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

ولم تعد البطولة، التي تقام كل عامين، مجرد مناسبة رياضية ممتعة لعشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء وحول العالم، لكنها أصبحت صناعة بمليارات الدولارت.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات المشاركة في البطولة 2.52 مليار دولار، حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات الرياضية والقيم التسويقية للاعبي كرة القدم.

ويأتي المنتخب السنغالي، الذي لم يسبق له الفوز بالبطولة، في الصدارة بـ 397.79 مليون دولار، بفضل امتلاكه مجموعة من اللاعبين المتألقين في كبرى الدوريات الأوروبية وعلى رأسهم ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي.

ويحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني بـ 321.36 مليون دولار، ثم منتخب مصر في المركز الثالث بـ 226.76 مليون دولار، يليه المغرب بـ 212.27 مليون دولار، ثم الجزائر بـ 208.48 مليون دولار.

ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني عشر بـ 66.7 مليون دولار، في حين يأتي منتخب موريتانيا، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى، في المركز الثالث والعشرين وقبل الأخير بـ 4.47 مليون دولار. وتتذيل نامبيا القائمة بـ 4.42 مليون دولار.

صلاح يتجاوز القيمة الإجمالية لمنتخبات عريقة

أما من حيث القيمة السوقية للاعبين فيأتي النجم المصري محمد صلاح على رأس القائمة بـ 171.02 مليون دولار.

وتتجاوز قيمة صلاح التسويقية قيم الكثير من المنتخبات العريقة المشاركة في البطولة، مثل منتخب غانا، الذي تصل القيمة الإجمالية للاعبيه إلى 136.91 مليون دولار.

وقاد صلاح، الحائز على لقب أفضل لاعب في القارة السمراء خلال العامين الماضيين، نادي ليفربول للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام، كما حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الثاني على التوالي.

ويأتي في المركز الثاني زميله في ليفربول ونجم المنتخب السنغالي ساديو ماني بـ 136.82 مليون دولار، ثم مدافع نابولي الإيطالي والمنتخب السنغالي كاليدو كوليبالي بـ 85.51 مليون دولار.

ويأتي الجزائري رياض محرز، الذي قاد مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في المركز السادس بـ 68.41 مليون دولار.

أما النجم المغربي كريم زياش، الذي قدم مستويات رائعة مع نادي أياكس أمستردام الهولندي هذا الموسم وقاده للوصول للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، فيأتي في المركز التاسع ضمن لاعبي البطولة بـ 45.61 مليون دولار.

ويأتي مواطنه أشرف حكيمي، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، في المركز الثالث عشر بـ 34.20 مليون دولار.

جوائز مالية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رفع قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في البطولة إلى 23.7 مليون دولار، بارتفاع قدره 1.8 مليون دولار عن البطولة السابقة.

ويحصل المنتخب الفائز باللقب على 4.5 مليون دولار، في حين سيحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، وهو ما يعني أن قيمة الجوائز المالية للمباراة النهائية للبطولة ستصل إلى سبعة ملايين دولار.

وسيحصل كل فريق من الفرق الأربعة التي تصل إلى الدور نصف النهائي على مليوني دولار، بدلا من مليون ونصف مليون دولار في البطولة السابقة.

ويحصل كل فريق يصل إلى دور الثمانية على مليون دولار، مقابل 700 ألف دولار لكل فريق يصل إلى دور الستة عشر. وحتى الفريق الذي يحتل المركز الأخير ويودع البطولة من دور المجموعات سيحصل على 500 ألف دولار، مقابل 475 ألف دولار في البطولة السابقة.