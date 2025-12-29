 ذعر جراء انفجار أسطوانة غاز ثاني أكسيد الكربون في محطة قطارات فرنسية - بوابة الشروق
الإثنين 29 ديسمبر 2025 8:12 م القاهرة
ذعر جراء انفجار أسطوانة غاز ثاني أكسيد الكربون في محطة قطارات فرنسية

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 8:01 م | آخر تحديث: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 8:01 م

أُخلي أجزاء من محطة قطار جار دو ليون المزدحمة في باريس بشكل مؤقت اليوم الاثنين، بعد انفجار أسطوانة صغيرة لغاز ثاني أكسيد الكربون في إحدى الأمتعة، كما أكدت الشرطة وشركة السكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي إف) لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ولم يصب أي شخص في الحادث ولم يحدث أي تعطيل في حركة القطارات.

وقالت صحيفة لو باريزيان إن الركاب هربوا في البداية من وقع الانفجار، مما تسبب في عملية تدافع، قبل أن تعلن الشرطة عن زوال الخطر.

وتم إنشاء كردون أمني حول منطقة الحادث، وقام خبراء الشرطة بالتحقيق وتبين لهم أنه ناجم عن أسطوانة غاز ثاني أكسيد الكربون المستخدمة لصنع المياه الفوارة.

وقالت الشرطة: "تم إزالة الكردون الأمني بعد التحقيقات".

