صالح الشهري يدرس الرحيل عن اتحاد جدة للحصول على وقت لعب قبل كأس العالم

يدرس صالح الشهري، نجم نادي اتحاد جدة السعودي، خيار الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، سعياً للحصول على وقت لعب أكبر قبل المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.

ووفقًا لموقع «ثمانية»، فإن الشهري يفكر في خيار الإعارة خلال ما تبقى من الموسم لضمان التواجد الفعّال مع المنتخب، خاصة وأنه يحظى باهتمام عدة أندية محلية مثل الشباب، الاتفاق، الرياض وضمك، وسط رغبته في الانتقال خلال شهر يناير المقبل.

وأشار التقرير إلى أن العامل الحاسم في قرار اللاعب هو الحصول على دقائق لعب كافية مع الفريق الجديد، في حين لا يمانع نادي اتحاد جدة رحيله، لكن بشرط أن يتحمل النادي المستقبل راتبه المرتفع.

ويحتل اتحاد جدة حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 17 نقطة.