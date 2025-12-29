قررت النيابة العامة بمركز المنيا، تحت إشراف المستشار محمد أبوكريشة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، التصريح بدفن كهربائي وأبنائه الثلاثة، ضحايا حادث تسرب الغاز داخل شقتهم بقرية بني أحمد الغربية.

وكانت النيابة العامة قد انتدبت الدكتورة ريهام علي، الطبيب الشرعي بمحافظة المنيا، لإجراء الصفة التشريحية للمتوفين، حيث أفاد التقرير الطبي، عقب سحب العينات اللازمة، بأن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة تسرب غاز داخل الشقة، مؤكدًا عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، وعلى ضوء ذلك أصدرت جهات التحقيق قرارها بالتصريح بالدفن.

كما أكدت التحريات الأولية لمباحث مركز المنيا، التي أجراها المقدم محمد العشيري، رئيس مباحث المركز، عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع أب وأبنائه الثلاثة نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم بقرية بني أحمد الغربية التابعة إداريًا لمركز المنيا.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن وفاة الأب وأبنائه الثلاثة داخل الشقة. وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الصدر، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.