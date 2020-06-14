موريتانيا: أكثر من 100 مصاب و4 وفيات بكورونا

أعلن مسؤول بوزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) اليوم الأحد في البلاد، مشيرا إلى وفاة 4 أشخاص بالوباء.
وقال المدير العام للصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد بنواكشوط: "سجلت مصالح وزارة الصحة 101 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المصابين بالفيروس منذ منتصف مارس الماضي إلى 1783 مصابا".
وأوضح ولد الزحاف أن 4 من المصابين بالفيروس توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 87 شخصا.
وأضاف أن 21 مصابا تماثلوا للشفاء تماما ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 323 شخصا.