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موريتانيا: أكثر من 100 مصاب و4 وفيات بكورونا

كورونا موريتانيا
كورونا موريتانيا
(دب أ )
نشر في: الأحد 14 يونيو 2020 - 11:19 م | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 11:19 م

أعلن مسؤول بوزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) اليوم الأحد في البلاد، مشيرا إلى وفاة 4 أشخاص بالوباء.

وقال المدير العام للصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد بنواكشوط: "سجلت مصالح وزارة الصحة 101 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المصابين بالفيروس منذ منتصف مارس الماضي إلى 1783 مصابا".

وأوضح ولد الزحاف أن 4 من المصابين بالفيروس توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 87 شخصا.

وأضاف أن 21 مصابا تماثلوا للشفاء تماما ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 323 شخصا.


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