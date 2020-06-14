 ارتفاع حصيلة حادث انفجار شاحنة صهريج شرقي الصين لـ18 قتيلا و166 مصابا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة حادث انفجار شاحنة صهريج شرقي الصين لـ18 قتيلا و166 مصابا

بكين - أ ش أ:
نشر في: الأحد 14 يونيو 2020 - 9:40 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 9:40 ص

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انفجار شاحنة صهريج في مقاطعة (تشجيانغ) شرقي الصين إلى 18 قتيلا و166 مصابا.

وذكرت سلطات المقاطعة -في بيان اليوم الأحد- أن الحادث وقع حوالي الساعة 4:46 مساء أمس بتوقيت بكين، عندما انفجرت شاحنة صهريج محملة بالغاز المسال بالقرب من قرية على طريق سريع.

وأضافت أن انفجارا ثانيا وقع عندما سقطت الشاحنة على ورشة بالقرب من الطريق السريع عقب انحرافها عن الطريق، حيث تسببت الانفجارات في انهيار منازل سكنية وورش عمل صناعية، وتم إرسال المئات من رجال الإطفاء إلى موقع الحادث للقيام بأعمال الإنقاذ، فيما لا تزال أعمال التحقيق بشأن أسباب وملابسات الحادث قائمة.


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