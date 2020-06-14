وكيل جاكسون موليكا: لا يوجد عروض رسمية من الأهلي

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أكد الفرنسي نيكولاس موريلي، وكيل جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي، إنه لا يوجد أي عروض رسمية من قبل النادي الأهلي لضم اللاعب.

وقال نيكولاس موريلي في تصريحات تليفزيونية بقناة النهار اليوم الأحد: "هناك اهتمام وإعجاب من قبل مسؤولي الأهلي وننتظر تطور في الفترة المقبلة".

وأضاف: "بالفعل اللاعب تلقى أكثر من عرض رسمي في الفترة الماضية منها فرنسية وبلجيكية وتركية".

وأوضح: "لا يمكنني التحدث باسم نادي مازيمبي ولكن اللاعب يريد الرحيل الفترة المقبلة".

وتابع: "لم نتلق عروض رسمية أو مفاوضات من الزمالك".

وقال :"رغبة اللاعب هي من تحسم وجهته المقبلة وأنا أؤكد أن اللاعب يرغب في الانتقال للأهلي لأن اسمه كبير في أفريقيا".

وأضاف: "عقد موليكا ما مازيمبي لا يحتوي على أي شروط جزائية".