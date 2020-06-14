الإمام «الطيب»: غير مسموح بوجود أولياء أمور الطلاب أمام اللجان..واستبعاد أي موظف يخالف الإجراءات





قرر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، إلغاء امتحان الشفوي لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، وإضافة درجاته إلى الامتحان التحريري، تخفيفًا على الطلاب وأولياء الأمور، في إطار سعي الأزهر لاتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامة وأمن الطلاب وأعضاء اللجان بما لا يؤثر على عملية الامتحانات وانضباطها.

وأكد شيخ الأزهر عبر بيان صدر الأحد، بعد اجتماع عقده مع قيادات الأزهر ورؤساء المناطق الأزهرية بمختلف محافظات الجمهورية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن الأزهر في حالة طوارئ لإنجاح هذه الامتحانات والحفاظ على سلامة كل المشاركين فيها.

وجاء الاجتماع، لمتابعة وبحث المستجدات والإجراءات المتعلقة بامتحانات الشهادة الثانوية، إذ ناقش الطيب مع رؤساء المناطق كل السبل التي تخفف عن الطلاب وتوفر لهم مناخًا صحيًّا للامتحان.

وأكد أن المسؤوليات مضاعفة هذا العام فيما يتعلق بالامتحانات في ظل الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأن الأزهر بقياداته وكل مسؤوليه يعملون جاهدين لمرور هذه الامتحانات في أفضل حال، وقد استطاع الأزهر توفير مختلف أدوات الوقاية والحماية والتعقيم للطلاب وللجان، مشددًا على الجميع الالتزام الصارم بهذه الإجراءات الاحترازية.

وشدد شيخ الأزهر على اتباع الإجراءات الإضافية المقررة لامتحانات هذا العام، وهي توفير الحراسة اللازمة لمراكز الأسئلة، وعدم السماح مطلقًا لأولياء الأمور أو أي شخص بالوجود أمام اللجان، ومراعاة الدقة عند توزيع مظاريف الأسئلة حتى لا يحدث أي لبس، والحفاظ على التباعد داخل اللجان وأمامها وعدم السماح للطلاب بالمصافحة أو التجمعات.

كما وجه بالتعامل الفوري حال وجود أي حالة إصابة داخل اللجان، مع وجود أطباء ومتابعين بكل اللجان، وارتداء القفازات من كل الموجودين داخل اللجان حفاظًا على الجميع، وتوزيع أدوات التعقيم من كحُل وجل للطلاب، وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان، ونظافة مقار اللجان ودورات المياه، ومن يخالف هذه الإجراءات يستبعد فورًا ويحرم من مكافأة وأعمال الامتحانات.

وفي ختام الاجتماع، وجه الإمام الأكبر رؤساء المناطق بالتنسيق اللازم مع السادة المحافظين ومديريات الأمن والصحة وكل الجهات المعنية داخل كل محافظة، مشددا على ضرورة التعامل من كل رؤساء المناطق وكل أعضاء لجان الامتحانات بحكمة وجهد مضاعف وأن لن يتهاون مع أي تفريط من القائمين على الامتحانات تجاه اتباع الإجراءات الاحترازية بما لا يخل بانضباط الامتحانات ومكافحة الغش.