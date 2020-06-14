جورج وسوف ينفي إشاعة إصابته بكورونا: زهقنا

نفى المطرب السوري جورج وسوف، ما تردد من إشاعات انتشرت منذ ساعات بالمواقع الإخبارية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتدهور حالته الصحية.

وأكد سلطان الطرب أن ما يتردد ليس سوى إشاعات، ومطمئنا جمهوره على صحته، وأنه يستعد لعمل جديد في الفترة القادمة، كما طلب من الصحافة تحري الدقة فيما تنشره، وإن المعلومات الصحيحة تصدر من مكتب أعماله وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فقط.

وكتب جورج على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "لما اصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الاشاعة اليوم !!

اتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع الى آخر. انا بصحة جيدة جداً وآخر اعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات.. زهقنا".

وكانت انتابت حالة كبيرة من القلق محبي وعشاق سلطان الطرب جورج وسوف، بعد انتشار العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية تفيد بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتدهور حالته الصحية.

يشار إلى أن أخر ظهور لسلطان الطرب جورج وسوف، جاء حينما خرج بفيديو بث فيه رسالة لجمهوره، يحثهم على ضرورة البقاء في منازلهم خوفا من تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".