 أبو الغيط يتوجه إلى قطر لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب - بوابة الشروق
الإثنين 14 يونيو 2021 1:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

أبو الغيط يتوجه إلى قطر لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب

القاهرة (د ب أ)
نشر في: الإثنين 14 يونيو 2021 - 12:56 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يونيو 2021 - 12:56 م
توجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على رأس وفد من الأمناء المساعدين اليوم الإثنين إلى قطر للمشاركة في فعاليات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد غدا الثلاثاء في قطر.

يأتي الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب من قطر التى تتولى  رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية حيث كان من المقرر عقد الاجتماع في الثامن من يونيو الحالي، إلا أنه تأجل عقده لمدة أسبوع بطلب قطرى لمزيد من الإعداد للاجتماع .

ومن المقرر أن يعقد على هامشه، اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب مصر والسودان.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك