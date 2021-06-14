أبو الغيط يتوجه إلى قطر لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب

توجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على رأس وفد من الأمناء المساعدين اليوم الإثنين إلى قطر للمشاركة في فعاليات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد غدا الثلاثاء في قطر.



يأتي الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب من قطر التى تتولى رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية حيث كان من المقرر عقد الاجتماع في الثامن من يونيو الحالي، إلا أنه تأجل عقده لمدة أسبوع بطلب قطرى لمزيد من الإعداد للاجتماع .



ومن المقرر أن يعقد على هامشه، اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب مصر والسودان.