قطر: 426 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الماضي، 318 مليونا و791 ألفا و923 ريالا.

وبلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 107 ملايين و804 آلاف و573 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 426 مليونا و596 ألف ريال، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) اليوم الخميس .

وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى سكنيا ووحدات سكنية.

وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والدوحة والريان والشمال والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والوكير والمشاف وغار ثعيلب والخرايج ولقطيفية والصخامة ولوسيل69.

وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 748 مليون ريال خلال الفترة من 19 إلى 23 من الشهر الماضي.