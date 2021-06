قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إن الإمارات تهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت الخارجية الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الاثنين، إن الإمارات تتطلع للعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لدفع السلام الإقليمي وتعزيز التسامح والتعايش والشروع في حقبة جديدة من التعاون في التكنولوجيا والتجارة والاستثمار.

The #UAE congratulates Prime Minister Naftali Bennett and Alternate Prime Minister and Foreign Minister Yair Lapid on the formation of a new #Israeli government.