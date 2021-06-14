ليتوانيا تتأهب لإعلان حالة الطوارئ بسبب الهجرة غير الشرعية وتبني مخيما مؤقتا للاجئين

قالت وزيرة الداخلية الليتوانية، أجني بيلوتيتو، إن بلادها قد تعلن حالة الطوارئ بسبب الزيادة الكبيرة في تدفقات المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون البلاد من بيلاروسيا.

وأضافت الوزيرة -وفقا لما نقله موقع "إل أر تي" الإخباري الليتواني، اليوم الاثنين- أن البلاد قد تضطر إلى إعلان حالة طوارئ على الحدود لتعبئة المزيد من الموارد.

وزارت الوزيرة، يوم الجمعة الماضي، مركز تسجيل الأجانب في "بابرادي" شرق ليتوانيا؛ حيث يتم بناء مخيم مؤقت في مبانيه لاستيعاب ما يصل إلى 350 شخصًا، إذ أن المرافق الحالية ممتلئة تقريبًا.

وأشارت إلى أنه سيجري تسكين الذكور العازبين فقط في الخيام، بينما سيتم إيواء العائلات التي لديها أطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن أو الأشخاص المستضعفين في أماكن أخرى.

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