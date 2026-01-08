وزير الخارجية: مصر تتحمل أعباء ضخمة نتيجة استضافة ملايين اللاجئين

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه أجرى مشاورات بناءة ومثمرة مع مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس؛ تعكس حجم وخصوصية ما يربط بين مصر والاتحاد من علاقات وثيقة، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وعقد القمة المصرية – الأوروبية الأولى من نوعها في أكتوبر الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المسئولة الأوروبية، مساء الخميس، أن مباحثاته مع كالاس، تناولت آخر مستجدات العلاقة الاستراتيجية، موضحًا أنهما أكدا الأهمية البالغة للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات، خاصة بعد انعقاد القمة المشتركة في أكتوبر الماضي، وكانت نتائجها بمثابة خارطة طريق للعلاقات بين الجانبين في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن المباحثات شهدت المتابعة الدقيقة والحثيثة لمخرجات القمة؛ السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والاستثمارية، ووضعها موضع التنفيذ في الفترة المقبلة.

وذكر أنه أكد خلال المباحثات مع الممثلة العليا على ضرورة إزالة أي معوقات أمام تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، والأهمية البالغة لسرعة تفعيل المنصة المصرية - الأوروبية للاستثمار، من خلال التوسع في القطاعات المستهدفة والمستفيدة من تلك الاستثمارات.

ولفت إلى أن المباحثات تناولت الأعباء الضخمة التي تتحملها مصر نتيجة استضافة ملايين اللاجئين الذين هربوا من بلادهم؛ نتيجة الأزمات المتلاحقة التي تموج بها المنطقة.

وأوضح أن «ظاهرة الهجرة غير الشرعية تأتي على رأس الأولويات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة أنها تمثل تحديًا مشتركًا للجانبين»، مضيفًا: «أكدنا أهمية المشاركة في تحمل الأعباء الناجمة عن ملايين اللاجئين المتواجدين في مصر هربًا من الصراعات التي تواجه بلادهم».

واستطرد: «أكدت ضرورة تكثيف التعاون بين مصر والاتحاد في معالجة جذور الهجرة غير الشرعية، وإيجاد مسارات بديلة لتفعيل الهجرة لنظامية، ونقدر الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر للعمل على استيعاب وإدارة أعباء الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود».

وأعرب عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي لمصر، كي تصبح مركزًا إقليميًا لتقديم الدعم الإنساني لبؤر الأزمات في المنطقة، وذلك في ظل موقعها الاستراتيجي المتميز.