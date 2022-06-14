تأهل منتخب البحرين إلى نهائيات كأس آسيا 2023 بعدما تغلب على منتخب تركمنستان 1 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة بالدور النهائي من التصفيات، والتي شهدت أيضا فوز ماليزيا على بنجلاديش 4 / 1.

ورفع منتخب البحرين رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد تركمنستان عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

ويتأهل إلى النهائيات من الدور الأخير بالتصفيات، المنتخبات الفائزة بالصدارة في المجموعات الست إلى جانب أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

وعلى ملعب "بوكيت جليل" في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حسم المنتخب البحريني المباراة وبطاقة التأهل بهدف وحيد سجله عبد الله يوسف هلال من ضربة جزاء في الدقيقة 24 .

وعلى ذات الملعب، فاز منتخب ماليزيا على منتخب بنجلاديش 4 / 1، ليتأهل هو الآخر لنهائيات كأس آسيا. وسجل أهداف منتخب ماليزيا فاوي رشيد في الدقيقة 16 من ركلة جزاء وديون-يوهان كولز في الدقيقة 38 وشفيق أحمد في الدقيقة 48 ودارين أوك في الدقيقة 73. فيما سجل هدف منتخب بنجلاديش محمد إبراهيم في الدقيقة 31.

ورفع منتخب ماليزيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، ليتأهل للنهائيات بصفته واحدا من أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثاني فيما ظل منتخب بنجلاديش بلا رصيد.