التحقيق في واقعة سقوط طبيبة أسنان من الطابق الخامس بمصر الجديدة

تباشر نيابة مصر الجديدة التحقيقات في واقعة وفاة طبيبة أسنان إثر سقوطها من الطابق الخامس في ظروف غامضة بميدان الحجاز.



وأمرت النيابة بسرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها والتأكد من وجود شبهة جنائية أو عدمها، وكذا أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها.



بحسب التحقيقات الأولية، قال والد المتوفية إن ابنته اختل توازنها؛ مما أدى لسقوطها من شرفة المنزل، ونفى الشبهة الجنائية أو انتحارها.



كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد شوارع منطقة مصر الجديدة إثر سقوط من علو، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طبيبة أسنان.



ونقلت الجثة للمشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.