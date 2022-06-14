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استقرت أسعار الحديد وتباينت أسعار الأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، بالأسواق المحلية.

جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر طن "حديد عز" تسليم أرض المصنع ليسجل 18170 جنيها

واستقر سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع عند 18070 جنيها

استقر سعر طن "حديد العشرى" تسليم أرض المصنع عند 18000 جنيه

استقر سعر طن "حديد بشاى" تسليم أرض المصنع عند 18075 جنيها

استقر سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع عند 1870 جنيها

وسجل سعر طن "حديد العتال تسليم أرض المصنع عند 18050 جنيها

واستقر سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع عند 17850 جنيها

واستقر سعر طن "حديد العشرى" تسليم أرض المصنع عند 18 ألف جنيه

• وجاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

زاد سعر طن الأسمنت المسلح بقيمة 15 جنيها؛ ليسجل 1255 جنيها

زاد سعر طن أسمنت النصر بقيمة 30 جنيها؛ ليسجل 1230 جنيها.

واستقر سعر أسمنت لافارج عند 1230 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل؛ ليسجل 1230 جنيها.

زاد سعر طن أسمنت حلوان بقيمة 10 جنيهات؛ ليسجل 1260 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1270 جنيها.

تراجع سعر مصر للأسمنت قنا بقيمة 40 جنيها، مسجلا 1220 جنيها.