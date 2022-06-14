تنطلق غدًا الأربعاء الاجتماعات السنوية لعام 2022 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" AAM2022 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأفاد الموقع الرسمي للبنك بأن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري سيلقي كلمة خلال اليوم الافتتاحي، فضلا عن البروفيسور بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لهذا العام بعنوان "تحقيق إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في حقبة ما بعد COVID-19 - الاستفادة من قوة الشباب".

وتشمل أبرز فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2022 -التي تعقد بحضور فعلي للمرة الأولى منذ استضافتها العاصمة الروسية موسكو عام 2019- ندوة واجتماعا للمجموعة الاستشارية لتمويل التجارة وتنمية الصادرات في إفريقيا، والاجتماع العام السنوي للمساهمين في "أفريكسم بنك".

يشار إلى أن أفريكسم بنك "Afreximbank" مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم إفريقيا تعني بتمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا، ويعمل على ابتكار حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في إفريقيا، وتسريع التصنيع والتجارة داخل المنطقة، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في إفريقيا.

وأطلق البنك الداعم لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS) الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي كمنصة الدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ويعمل "أفريكسم بنك" مع الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتطوير مرفق التكيف لدعم الدول من أجل المشاركة الفعالة في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وبنهاية عام 2021 بلغ إجمالي أصول وضمانات البنك حوالي 25 مليار دولار، وبلغت أموال المساهمين فيه 4 مليارات دولار، أنفق البنك منها أكثر من 51 مليار دولار بين عامي 2016 و2021.

وحصل البنك على تصنيف A- من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية GCR، ومن وكالة موديز على تصنيف Baa1 ومن وكالة التصنيف الائتماني اليابانية (JCR) على تصنيف A- ومن وكالة فيتش على تصنيف BBB، وتحتضن القاهرة المقر الرئيسي للبنك.