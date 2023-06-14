سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دار مسنين بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، ضمن الجولة التي أجراها اليوم الأربعاء.

وحرص الرئيس السيسي، على الاطمئنان على نزلاء الدار، وسألهم عن أحوالهم الصحية.

وسأل الرئيس، النزلاء، عما إذا كانوا في احتياج لشيء، فردت سيدة: «عندنا طلب»، فقال الرئيس: «تحت أمرك»، فطلبت السيدة: «نفسي نزور النبي»، فرد الرئيس: «عليه الصلاة والسلام.. حاضر من عنينا».

وأضاف: «متنسوناش من دعواتكم الطيبة»، فانخرطت السيدات في الدعاء للرئيس، فيما أمّن بالقول: «اللهم آمين».

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.