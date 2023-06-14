فقدان ابن عم الزعيم الشيشاني قديروف في الجبهة بأوكرانيا

قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، إن ابن عمه ومستشاره آدم ديلمخانوف، فُقد في جبهة القتال بأوكرانيا.

وكتب قديروف عبر تطبيق تليجرام: "ببساطة لا يمكنني العثور على ديلمخانوف. إنه لا يبلغ عن الأحداث".

يذكر أيضا أن ديلمخانوف عضو بالبرلمان الروسي.

ورغم ذلك، قال رئيس البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إنه وردت إليه أنباء من ديلمخانوف.

مع ذلك، كتب القائد الشيشاني أبتي علاودينوف أن قديروف وجهه بالعثور على ديلمخانوف "بأي وسيلة"، حتى لو كانت انسحاب جميع وحدات "أحمد" التابعة للجيش الشيشاني حول قرية ماريينكا في دونيتسك.