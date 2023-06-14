سان جيرمان يرفض رحيل مبابي مجانا

يرفض مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فكرة رحيل المهاجم كيليان مبابي مجانًا.

النجم الفرنسي كان قد مدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022 لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وينتهي تعاقد مبابي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم المقبل، ورفض تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي.

قال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن رسالة كيليان مبابي التي نفى فيها نيته الانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف، لم تغير موقف باريس سان جيرمان.

وأشار إلى أن مبابي يجب عليه إما تجديد عقده الآن أو مغادرة النادي، ولا يوجد نية لخسارته كلاعب حر.

من جانبها تشعر إدارة النادي الباريسي بخيبة أمل كبيرة، خاصةً الرئيس ناصر الخليفي، من قرار مبابي بعد التجديد بشكل رسمي. وبات المهاجم الفرنسي صاحب الـ 24 عاما قريبا من التعاقد مع ريال مدريد.