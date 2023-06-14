تباطؤ وتيرة التوظيف في كوريا الجنوبية خلال للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات نشرت اليوم الأربعاء استمرار تباطؤ وتيرة التوظيف في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي خلال مايو الماضي بعد انتعاش قصير في مارس الماضي، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي المستمر.

وذكرت وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية أن عدد العاملين في البلاد بلغ خلال الشهر الماضي 83ر28 مليون عامل بزيادة قدرها 351 ألف وظيفة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى تباطؤ وتيرة التوظيف في كوريا الجنوبية لمدة 9 أشهر متتالية حتى فبراير، قبل أن تنتعش في مارس، عندما زادت بمقدار 469 ألفا على أساس سنوي، قبل أن يتراجع العدد في أبريل، إلى 354 ألف وظيفة فقط.

وفي الشهر الماضي، انخفض معدل البطالة في كوريا الجنوبية بمقدار 3ر0 نقطة مئوية إلى 7ر2%.

في الوقت نفسه ظلت سوق العمل تمثل تحديًا للشباب الكوري الجنوبي، حيث انخفض التوظيف لدى فئة العشرينات بمقدار 63 ألف وظيفة، وتراجع التوظيف لدى فئة الأربعينات بمقدار 48 ألف وظيفة.

بحسب القطاع، تراجعت وتيرة التوظيف في قطاعي البناء والتصنيع بـ 66 ألف وظيفة و39 ألف وظيفة على التوالي على أساس سنوي في مايو، ما يعكس حالة الغموض الاقتصادي وتراجع الصادرات.

وانخفض التوظيف في قطاع التصنيع على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي في مايو، على الرغم من أن نسبة التراجع تباطأت مقارنة بتراجع بمقدار 97 ألف وظيفة في أبريل.

يأتي ذلك في حين تباطأت الصادرات الكورية للشهر الثامن على التوالي خلال الشهر الماضي بتراجع نسبته 2ر15% سنويا، نتيجة تراجع صادرات أشباه الموصلات بنسبة 2ر36% سنويا.