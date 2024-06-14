حبس المتهم بحيازة جرانوف و6 بنادق في نصر النوبة بأسوان 4 أيام

قررت نيابة نصر النوبة بأسوان حبس المتهم بحيازة 6 بنادق وجرانوف لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت قد وردت معلومة سرية إلى رجال مباحث نصر النوبة برئاسة الرائد أحمد ثروت، تفيد بتواجد سيارة في محيط قرية السيالة بمركز نصر النوبة يُشتبه في احتوائها على ممنوعات.

على الفور تم إعداد قوة أمنية من رجال مباحث مركز نصر النوبة، الذين تمكنوا من ضبط السيارة بعد مطاردة، حيث تمكنوا من ضبط أحد المتواجدين بالسيارة فيما تمكن الآخر من الفرار، وبتفتيش السيارة تم العثور على 6 بنادق وجرانوف وجهاز تنقيب عن الذهب.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وحرر المحضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة تقرر حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.