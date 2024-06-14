ألمانيا تقسو على إسكتلندا بخماسية في افتتاح يورو 2024

حقق منتخب ألمانيا فوزًا ثمينًا على نظيره الإسكتلندي بنتيجة 5 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا مساء الجمعة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

افتتح أهداف المباراة فلوريان فيرتز في الدقيقة 10، قبل أن يضيف زميله جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 19، ومن ثم اختتم أهداف الشوط الأول هافرتز في الدقيقة 44.

وشهد الشوط الأول حالة طرد لمدافع إسكتلندا ريان بورتيوس في الدقيقة 42، بعد تدخل عنيف مع الألماني جوندوجان. وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب الألماني الهدف الرابع عن طريق مهاجمه نيكلاس فولكروج بعد مشاركته بديلاً بـ 7 دقائق فقط، قبل أن يحرز روديجر هدفا بالخطأ في مرماه «هدف ذاتي» في الدقيقة 86، وفي الدقيقة 90 أضاف جوندوجان الهدف الخامس لمنتخب ألمانيا من تسديدة صاروخية، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 5 - 1.

وبتلك النتيجة، يتصدر المنتخب الألماني ترتيب المجموعة الأولى في يورو 2024، قبل إقامة المباراة الثانية المجر وسويسرا والمقرر لها في الرابعة من عصر غدًا السبت.