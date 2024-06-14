الاتحاد الأوروبي يمدد قواعد حماية الفارين من الحرب في أوكرانيا

مدد وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس قواعد حماية الفارين من الحرب في أوكرانيا ما سيمكن هؤلاء اللاجئين من البقاء داخل التكتل حتى مارس 2026 على الأقل.

وتم منح الأوكرانيين الفارين إلى الاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لبلدهم في عامة 2022 الحماية الفورية بعد أن أنشأت الدول الأعضاء في التكتل نظاما مؤقتا صمم من أجل حالات التدفق الجماعي للأشخاص.

ويهدف المقترح لتجنب إجراءات طلب اللجوء العامة المطولة المطلوبة للتعامل مع الأعداد الكبيرة من اللاجئين. ومن الممكن تمديد قواعد الطوارئ لمدة تصل لنحو عام آخر.

وعلاوة على ذلك، يحق للأشخاص الذين يخضعون للحماية المؤقتة الحصول على مزايا اجتماعية وسكن والخدمات التعليمية وتصاريح عمل بالإضافة إلى أمور أخرى.

وكان من المقرر أن ينتهي النظام الحالي في مارس 2025. واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء تمديد قواعد الطوارئ، بدافع "عدم توفر الظروف الآمنة والدائمة لعودة الأشخاص إلى أوكرانيا حاليا" بسبب الهجمات الروسية المستمرة على كل من البنية التحتية المدنية والحيوية.

وأفادت المفوضية بأن ما يقرب من 2ر4 مليون أوكراني يعيشون حاليا في دول الاتحاد الأوروبي وفقا لهذه القواعد، حيث تستضيف ألمانيا العدد الأكبر بواقع 2ر1 مليون شخص. ومع ذلك، فإنه مقارنة بعدد السكان، فإن عدد اللاجئين الأوكرانيين أعلى بكثير في دول مثل جمهورية التشيك وليتوانيا وبولندا.

كما أنه من المقرر أن يناقش وزراء العدل والداخلية بالتكتل، المجتمعون الآن في لوكسمبورج على مدار يومين ، استراتيجية المفوضية لطرح قواعد هجرة ولجوء جديدة مثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي.

وتتمثل استراتيجية المفوضية في مساعدة دول التكتل على تطبيق النظام القانوني بحلول منتصف 2026.

يشار إلى أن جزءا كبيرا من خطة المفوضية يتمثل في نظام كبير من تكنولوجيا المعلومات يطلق عليه "يوروداك"، والذي سيجري فيه تخزين بيانات الأشخاص الذين يطلبون اللجوء ومعالجتها من أجل مراقبة أفضل للمتقدمين بين دول الاتحاد الأوروبي.