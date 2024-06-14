أعرب عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، عن خيبة أمله إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا: «كنا نأمل أن نشهد وقفا لإطلاق النار على قطاع غزة يوم عرفة والعيد كي تزول الغمة.. ولكن للأسف الشديد الأوضاع تزداد سوءًا وتدهورًا».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، أن حجم المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا يتجاوز بين 5 إلى 7% من حجم احتياجات سكان القطاع، مشيرًا إلى أن المشكلة الأكبر تتمثل في الأوضاع الصحية التي تعاني من انهيار كبير بسبب المياه الملوثة.

وتابع: «كل سكان قطاع غزة يشربون الآن مياه ملوثة، بعدما تسللت مياه الصرف الصحي إلى الخزان الجوفي، لأنها لا تعالج بسبب تدمير محطات الكهرباء، بالإضافة إلى أن محطات تحلية المياه لا تعمل سوى بنسبة 10% تقريبا».

وأوضح أن ذلك تسبب في انتشار عشرات الآلاف من المرضى مصابين بأمراض الكبد الوبائي والتهاب السحايا والالتهابات المعوية والرئوية، مضيفا: «نحن نخشى من انتشار الكوليرا، لأن كل الظروف مهيأة لانتشار هذا الوباء».

واختتم معربا عن أسفه إزاء انتقال المجاعة من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، والذي يسكنه حوالي 75% من سكان القطاع بإجمالي 1.8 مليون نسمة.