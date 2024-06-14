منسي يقود هجوم الزمالك أمام سيراميكا

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

ويتقابل الزمالك مع سيراميكا على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، مساء اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز.

ويدفع جوميز بناصر منسي في قيادة الهجوم، في ظل غياب سيف الدين الجزيري للإصابة، بينما يشارك محمد شحاتة كظهير أيمن وينتقل عمر جابر للعب كظهير أيسر في ظل غياب أحمد فتوح للإصابة أيضا.

وفيما يلي التشكيل..

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر – حسام عبدالمجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبدالله السعيد – ناصر ماهر

الهجوم: مصطفى شلبي – أحمد سيد "زيزو" – ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وإبراهيما نداي ويوسف أوباما.