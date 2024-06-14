ثنائي هجومي في تشكيل فاركو لمواجهة الأهلي بالدوري

أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة الأهلي في السابعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز التاسع برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.

ويدخل فاركو مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: أحمد عوض، ياسين السيد، جيفرسون إنكادا وجابر كامل.

خط الوسط: أحمد محمد البحراوي، محمد فخري، محمود عماد ومحمود البدري.

الهجوم: عمرو جمال وشكري نجيب

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم، رامي صبري، كينجسلي سوكاري، أحمد جمال، عمرو ناصر، أحمد فؤاد، وليد علي، عزمي غوما وأحمد شريف.