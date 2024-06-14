 ثنائي هجومي في تشكيل فاركو لمواجهة الأهلي بالدوري - بوابة الشروق
الجمعة 14 يونيو 2024 6:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ثنائي هجومي في تشكيل فاركو لمواجهة الأهلي بالدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 14 يونيو 2024 - 6:00 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يونيو 2024 - 6:00 م

أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة الأهلي في السابعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز التاسع برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.

ويدخل فاركو مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: أحمد عوض، ياسين السيد، جيفرسون إنكادا وجابر كامل.

خط الوسط: أحمد محمد البحراوي، محمد فخري، محمود عماد ومحمود البدري.

الهجوم: عمرو جمال وشكري نجيب

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم، رامي صبري، كينجسلي سوكاري، أحمد جمال، عمرو ناصر، أحمد فؤاد، وليد علي، عزمي غوما وأحمد شريف.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك