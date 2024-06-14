أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، بأن هناك أنباء عن اغتيال هاشم صفي الدين الرئيس التنفيذي لـ "حزب الله" اللبناني، وجارٍ التأكد من صحة الخبر.

وفي وقت سابق؛ قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو هاجم مبنى في بلدة جناتا شمالي صور بجنوب لبنان، ردا على هجمات حزب الله على مناطق شمال إسرائيل.



واستهدف القصف الإسرائيلي منزلا في بلدة جناتا بقضاء صور جنوبي لبنان، ليرتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى قتيل و10 جرحى.

من جهتها أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط عدد من الجرحى، نتيجة غارة إسرائيليّة استهدفت منزلا ما بين بلدتَي جناتا ودير قانون النهر في قضاء صور، وعملت فرق الإسعاف على نقلهم الى مستشفيات صور.

وشهدت أجواء قرى وبلدات قضاء صور تحليقا مكثّفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيليّة.

يذكر أن القيادي اللبناني الذي يدور الحديث عن اغتياله هو هاشم صفي الدين الرئيس التنفيذي لـ "حزب الله" وأحد قادة الحزب البارزين للحزب، وهو ابن عمة أم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله